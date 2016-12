Barber County Election Totals (unofficial)

PRESIDENT/VICE PRESIDENT

Clinton/Kaine 281

Trump/Pence 1822

Johnson/Weld 78

Stein/Baraka 28

U.S. SENATE

Jerry Moran 1808

Patrick Wiesner 272

Robert D. Garrard 112

U.S. HOUSE of REP.- 4th District

Michael Pompeo 1436

Daniel B. Giroux 173

Miranda Allen 560

Gorden J. Bakken

KANSAS SENATE 32- 32nd District

Larry W. Alley 1660

Don Shimkus 440

KANSAS HOUSE of REP.-116th District

Kyle D. Hoffman 1599

Jolene E. Roitman 551

STATE BOARD of EDUCATION #10

Jim McNiece 1756

SUPREME COURT JUSTICES

Carol Beier-Pos. 1 Y-881 N-1208

Dan Biles-Pos. 2 Y-865 N-1196

Lawton R. Nuss-Pos. 3 Y-857 N-1198

Marla Luckert-Pos. 5 Y-867 N-1184

Caleb Stegall-Pos. 7 Y-1376 N-698

DISTRICT COURT JUDGE

William R. Mott Y-1258 N-615

CONSTITUTIONAL AMENDMENT

Right to Hunt & Fish Y-1884 N-226

BARBER CO. COMMISSIONER #2

Paul Harbaugh 752

BARBER CO. COMMISSIONER #3

Bill Smith 617

COUNTY CLERK

Debbie Wesley 2931

COUNTY TREASURER

Sheri J. Weeks 2014

REGISTER of DEEDS

Betty Jo Swayden 2069

COUNTY ATTORNEY

Gaten Wood 1873

SHERIFF

Lonnie Small 1853

Elwood Twp. Trustee– Bill Cundiff 85

Elwood Twp. Treasurer– Lee A. Sternberger 85

Hazelton Twp. Trustee– Mick Gillig 70

Hazelton Twp. Treasurer– Gina Stewart 61

Kiowa Twp. Trustee– Garrett Lohmann 419

Kiowa Twp. Treasurer– Brent Diel 424

THERE WERE A TOTAL OF 551 ADVANCE VOTERS – Unofficial Totals